ЄСПЛ стягнув з Росії компенсацію на користь Pussy Riot

Активісткам Pussy Riot Марії Альохіній та Надії Толоконніковій присуджено компенсації в розмірі 16 тисяч євро.

Європейський суд з прав людини стягнув з російської сторони компенсацію на користь активісток Pussy Riot, які були засуджені в РФ за «панк-молебен» в Храмі Христа Спасителя у 2012 році.

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Як повідомляє «Медуза», посилаючись на постанову ЄСПЛ, Активісткам Pussy Riot Марії Альохіній та Надії Толоконніковій присуджено компенсації в розмірі 16 тисяч євро кожному. Ще одній учасниці групи Катерині Самуцевич присудили компенсацію у п'ять тисяч євро.

Російську сторону також зобов'язали сплатити судові витрати у розмірі 11,7 тисячі євро.

Як зазначається у постанові суду в ході розгляду кримінальної справи Pussy Riot було порушено шосту статтю Конвенції з прав людини, яка передбачає право на справедливий суд.

Міністерство юстиції РФ допустило оскарження рішення Європейського суду у справі Pussy Riot.

Нагадаємо, 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли до храму Христа Спасителя в Москві, вдягли маски та біля вівтаря провели «панк-молебен» проти президента РФ Володимира Путіна.

Троє учасниць групи Надія Толоконнікова, Марія Альохіна та Катерина Самуцевич знаходились під вартою, незважаючи на численні заклики громадськості звільнити їх. Суд засудив кожну частницу Pussy Riot до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, вчинене з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі. Згодом термін Самуцевич замінили на умовний.