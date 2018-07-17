У Майамі модель погодувала свою дочку грудьми прямо на подіумі

"Не можу повірити! Я потрапила в заголовки зі своєю донькою за те, що роблю кожен день", - написала модель.

Модель Мара Мартін пройшлася по подіуму, годуючи немовля грудьми. Це сталося на модному показі купальників Sports Illustrated в Маямі, США.

Як передає Бі-бі-сі, крокуючи по подіуму, Мартін тримала в руках свою п'ятимісячну дочку Арію. Мара ступала по подіуму у золотому купальнику на одній лямці, на Арії були звуконепроникні навушники і підгузник. Судячи з реакції публіки, відвідувачам показу вчинок Мартін сподобався.

"Не можу повірити! Я потрапила в заголовки зі своєю донькою за те, що роблю кожен день", - написала вона у себе в Instagram.

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Мартін була в числі 16 фіналісток, відібраних на щорічне шоу Sports Illustrated. "Це моя історія про те, як бути матір'ю і годувати її на ходу", - написала Мартін пізніше.

Як повідомляв УНІАН, раніше фото топ-моделі, яка зціджує молоко, підірвало мережу.