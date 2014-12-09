У ПАР розглядають апеляцію на вирок паралімпійцю Пісторіусу

Прокурор Джеррі Нел, який назвав вирок "шокуюче м'яким", має намір домогтися зміни статті обвинувачення на умисне вбивство, за яке накладається від 25 років до довічного ув'язнення, повідомляє ТАСС.

Суддя Токозіле Масіпа, яка винесла Пісторіусу вирок, повинна дати йому дозвіл на подачу протесту у Верховний апеляційний суд. Адвокат Баррі Ру буде виступати проти цього.

Член колегії адвокатів Йоганнесбурга Дерек Мілн пояснив, що така процедура була встановлена в ПАР після падіння режиму апартеїду у зв'язку з відміною смертної кари в країні.

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"Нел повинен довести, що інший суд може винести інший вирок на підставі поданих фактів. Я не думаю, що Масіпа буде заперечувати, враховуючи неоднозначне ставлення до вироку. Якщо ж вона всіх здивує і відмовить, то звинувачення звернеться до Верховного судді, уповноваженого скасувати рішення Масіпи. Прокурор Нел ніколи не здається", - сказав він.

Після початку процедури апеляції адвокат засудженого може вимагати звільнити Пісторіуса з в'язниці під заставу на час розгляду протесту прокуратури.