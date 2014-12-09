Людиною року за версією журналу Time став індійський прем'єр

Його суперниками були протестувальники проти свавілля поліції стосовно чорношкірих в американському Фергюсоні, лідер гонконгських протестів Джошуа Вонг, нобелівська лауреатка Малала Юсафзай, а також лікарі та медсестри, лікуючі заражених лихоманкою Ебола. Про це повідомляє Новое Время.

Нарендра Моді зайняв пост прем'єр-міністра Індії 26 травня 2014 року, пообіцявши відродити економіку країни. Є активним користувачем соцмереж, де спілкується зі своїми прихильниками. За версією популярного журналу India Today, в 2006 і 2011 роках Моді був визнаний кращим головним міністром Індії.

Читайте такожКрихке перемир'я на Донбасі зірвано, йде підготовка до війни - Time

Офіційне оголошення переможця номінації Людина року за версією журналу Time, якого обирає головний редактор видання, відбудеться вранці 10 грудня в ефірі телеканалу NBC.

Вже відомо, що шорт-лист номінатів складається з восьми осіб, серед яких президент РФ Володимир Путін, глава корпорації Apple Тім Кук, засновник та генеральний директор китайської інтернет-компанії з продажу Alibaba Group Джек Мао, американська кантрі-поп-співачка і актриса Тейлор Свіфт, курдська політик Масуд Барзані і комісар Національної футбольної ліги США Роджер Гудилл. Також у шорт-лист увійшли учасники демонстрацій протесту в Фергюсоні і лікарі, які борються з вірусом Ебола.