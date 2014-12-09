У Держдумі провели закриту нараду щодо "добровольців" із РФ на Донбасі - ЗМІ

У Держдумі РФ відбулася закрита нарада комітету з оборони за участю начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова і головного військового прокурора Сергія Фрідинського, передають "Ведомости".

Зазначається, що на засіданні обговорювався нібито статус "добровольців" на Донбасі, можливість компенсацій їхнім сім'ям.

«Тема складна, тому нічого більше поки розповісти не можу», - розповів заступник голови фракції «Єдина Росія» і член комітету Франц Клінцевич.

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Члени комітету перед комітетом не знали про те, що буде обговорюватися тема добровольців, і після засідання комітету продовжували заперечувати її обговорення.

«Засідання пройшло в закритому форматі і офіційно було присвячено законодавчому забезпеченню діяльності Збройних сил Росії», - розповів член комітету Ігор Зотов.

Про те, що засідання було присвячене виключно цій темі, говорить і член комітету від КПРФ Володимир Безсонов. «Обговорювалася здатність вирішення питань, пов'язаних з відповіддю на агресію, несподіваною для супротивника», - сказав депутат.

«Ніхто ж не знає, як їх називати і що з ними робити, цю тему треба було підняти», - говорить джерело в апараті Держдуми.

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У серпні члени Ради з прав людини при президентові Росії (РПЛ) звернулися в Слідчий комітет РФ (СКР) з проханням перевірити дані про загибель дев'яти російських військовослужбовців на полігоні під Ростовом. Російська влада продовжує заперечувати участь підрозділів російських збройних сил у бойових діях на Донбасі.