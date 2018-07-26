Біля посольства США у Пекіні стався вибух - ЗМІ

Внаслідок вибуху одна людина постраждала.

У Пекіні неподалік головної будівлі посольства Сполучених Штатів Америки здетонував вибуховий пристрій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника посольства США у Пекіні.

«Невелику кількість уламків можна побачити на місці вибуху, який стався приблизно о 13:00 за місцевим часом (о 8:00 за київським часом) у четвер. Територія біля посольства, в районі китайської столиці Чаоян, все ще перекрита», - йдеться у повідомленні.

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Як поінформував речник американського посольства, постраждала людина, яка привела вибуховий пристрій у дію. Наразі нічого невідомо про її стан.

Багато користувачів соціальних мереж опублікували відео, на яких видно, як білий дим здіймається уверх в районі посольства.

Раніше у Каїрі біля аеропорту стався вибух.