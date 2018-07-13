У Каїрі біля аеропорту стався вибух (відео)
Біля аеропорту Каїра в Єгипті прогримів вибух.
Вибухнув резервуар з паливом. Зазначається, що влада припинила навігацію в аеропорту. Також вони організували розслідування для з'ясування обставин інциденту.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожЗа лічені секунди: у Мехіко на очах у перехожих обвалилася частина будівлі торгового центру (відео)
Пізніше міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило, що вибух в Каїрі стався за межами аеропорту, він не вчинив впливу на роботу повітряної гавані.
У міністерстві повідомили, що вибух стався за межами аеропорту. За даними відомства, вибухнули два резервуари з паливом за межами повітряної гавані. У даний момент загоряння взято під контроль місцевими екстреними службами.
За даними видання Egypt today, в результаті вибухів поранення отримали 12 осіб.
Офіційні джерела наразі не підтвердили цю інформацію.
وزير الطيران المدني المصري يونس المصري في تصريحات لسكاي نيوز عربية: #مطار_القاهرة الدولي آمن | #شاهد_سكايpic.twitter.com/Ro7MyonxsB— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 12, 2018