У Каїрі біля аеропорту стався вибух (відео)

Вибухнули два резервуари з паливом за межами повітряної гавані.

Біля аеропорту Каїра в Єгипті прогримів вибух.

Вибухнув резервуар з паливом. Зазначається, що влада припинила навігацію в аеропорту. Також вони організували розслідування для з'ясування обставин інциденту.

Про це повідомляє Reuters.

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Пізніше міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило, що вибух в Каїрі стався за межами аеропорту, він не вчинив впливу на роботу повітряної гавані.

У міністерстві повідомили, що вибух стався за межами аеропорту. За даними відомства, вибухнули два резервуари з паливом за межами повітряної гавані. У даний момент загоряння взято під контроль місцевими екстреними службами.

За даними видання Egypt today, в результаті вибухів поранення отримали 12 осіб.

Офіційні джерела наразі не підтвердили цю інформацію.