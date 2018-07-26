Coca-Cola підвищить ціни через введені Трампом мита на алюміній

У компанії не уточнили, чи торкнеться подорожчання тільки США, чи й інших ринків теж.

Американська Coca-Cola підвищить ціни на свої напої.

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Про це розповів CNBC гендиректор компанії Джеймс Квінсі, передають Ведомости. За його словами, рішення пов'язане з підвищенням тарифів на алюміній, з якого роблять банки для напоїв.

Гендиректор Coca-Cola зазначив, що підвищення цін відбудеться в середині року. Коли саме і на скільки – він не уточнив. Він також не сказав, чи це торкнеться тільки США чи торкнеться інших ринків теж. «Ціна на сталь і алюміній зростає. Ціна на працю зростає», – сказав Квінсі.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент США Дональд Трамп схвалив запровадження 25%-відсоткового мита на імпорт сталі і 10%-відсоткового на алюміній. Нові правила вже почали діяти. Мита на імпорт алюмінію і сталі можуть коштувати економіці США близько $9 млрд на рік, підрахувала раніше некомерційна організація Tax Foundation. Трамп пояснив необхідність введення мит ризиками для національної безпеки.