Колумбійська мафія оголосила винагороду за голову вівчарки, яка знайшла 10 тонн кокаїну (відео)

Одна з останніх знахідок собаки - майже 10 тонн наркотиків, належала найбільшій банді Колумбії.

Полювання на героя - колумбійська поліція намагається захистити легендарну вівчарку від мафії.

Читайте такожВ Іспанії у бананах знайшли рекордні майже 9 тон кокаїну (фото, відео)

Собака на ім'я Сомбра або Тінь посприяла арешту майже двох з половиною сотень злочинців, йдеться у сюжеті ТСН. У легендарної вівчарки напрочуд гарний нюх, і за шість років роботи у поліції вона знайшла чимало кокаїну.

Одна з останніх знахідок - майже 10 тонн наркотиків, належала найбільшій банді Колумбії. Її ватажка настільки розлютила втрата кокаїну, що він призначив винагороду за голову вівчарки. Тому, хто вб'є Сомбру, обіцяє аж $70 тис.