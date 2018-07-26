Колумбійська мафія оголосила винагороду за голову вівчарки, яка знайшла 10 тонн кокаїну (відео)
20:54, 26 липня 2018Світ
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Одна з останніх знахідок собаки - майже 10 тонн наркотиків, належала найбільшій банді Колумбії.
Ілюстрація \ REUTERS
Полювання на героя - колумбійська поліція намагається захистити легендарну вівчарку від мафії.
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Собака на ім'я Сомбра або Тінь посприяла арешту майже двох з половиною сотень злочинців, йдеться у сюжеті ТСН. У легендарної вівчарки напрочуд гарний нюх, і за шість років роботи у поліції вона знайшла чимало кокаїну.
Одна з останніх знахідок - майже 10 тонн наркотиків, належала найбільшій банді Колумбії. Її ватажка настільки розлютила втрата кокаїну, що він призначив винагороду за голову вівчарки. Тому, хто вб'є Сомбру, обіцяє аж $70 тис.
Колумбійська мафія оголосила винагороду за голову вівчарки, яка знайшла 10 тонн кокаїну
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