У Латвії заявили про необхідність розпаду Росії для миру в Європі

"Тільки тоді, коли Росія розпадеться на малі країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться", - вважає депутат сейму Латвії.

Депутат сейму Латвії Олександр Кирштейнс заявив про необхідність "роздрібнити Росію на кілька частин".

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Як написав політик написав у своєму Twitter, така міра "необхідна для спокою" його країни і Європи.

"Тільки тоді, коли Росія розпадеться на малі країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, а в Європі почнеться довгий період миру", — уклав Кирштейнс.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) July 28, 2018

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.