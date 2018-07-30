У Латвії заявили про необхідність розпаду Росії для миру в Європі

09:10, 30 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як написав політик написав у своєму Twitter, така міра "необхідна для спокою" його країни і Європи.

"Тільки тоді, коли Росія розпадеться на малі країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, а в Європі почнеться довгий період миру", — уклав Кирштейнс.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.

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Теги: #Росія#Латвія#розпад