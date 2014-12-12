Хорватія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС
15:59, 12 грудня 2014Світ
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Хорватія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
Хорватія ратифікувала УА з Україною \ ZN.UA
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму "Твіттері". "День добрих новин. Хорватія ратифікувала нашу Угоду про асоціацію", - написав він.
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16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.
На сьогоднішній день Угоду про асоціацію вже ратифікували 9 держав-членів ЄС: Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Естонія, Швеція, Угорщина. Також угоду ратифікували Сенат і Сейм Польщі, Сенат Чехії.
Хорватія ратифікувала сьогодні угоду про асоціацію України з ЄС
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