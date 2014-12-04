Сенат Польщі ратифікував Угоду про асоціацію з Україною

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий на своїй сторінці в соцмережі. "Тільки що сенат Польщі в присутності української делегації ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС. 100% - за", - написав він.

Читайте такожЄврокомісар назвав умови інтеграції України в ЄС

11

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада депутатипольського сейму ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Польщі, напередодні голосування за ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС глава польського Сенату Богдан Борусевич заявив, що Польща дуже добре розуміє Україну, оскільки раніше в історії їй загрожували сусіди, як це зараз відбувається в Українській державі.

Він висловив переконання, що польська влада повинна надалі боротися за територіальну цілісність України та збереження єдиної позиції усіх держав Євросоюзу у питанні конфлікту України з Росією, котра порушила основоположні принципи безпеки у Європі.

"Ситуація в Європі змінилась у цьому році. Та це агресія Росії в Україні спричинила ці зміни. Уперше поставлено під сумнів кордони та приєднано територію однієї держави до іншої", - зауважив Богдан Борусевич.

На сьогоднішній день Угоду про асоціацію вже ратифікували 9 держав-членів ЄС: Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Естонія, Швеція, Угорщина.