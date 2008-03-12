На праймеріз у штаті Міссісіпі переміг Обама

На попередніх виборах Демократичної партії США в штаті Міссісіпі переміг Барак Обама, передає CNN.

Це важлива перемога для темношкірого кандидата після двох поразок сенаторові від Нью-Йорка Хіларі Клінтон. Наступним випробуванням для демократичних кандидатів стануть праймеріз в штаті Пенсільванія 22 квітня.

9 березня Б.Обама отримав перемогу на внутріпартійних первинних виборах (кокусах) в штаті Вайомінг, 5 березня сенатор від Ілінойса отримав перемогу на внутріпартійних первинних виборах в штаті Вермонт.

Тим часом для висунення єдиним кандидатом претендентові від Демократичної партії необхідно заручитися підтримкою 2 тис. 25 партійних делегатів, тому основна боротьба кандидатів від демократів попереду.

Що ж до республіканців, то у них міжпартійна боротьба завершилася перемогою Джона Маккейна. 4 березня після перемоги на праймеріз в штатах Огайо, Род-Айленд, Техас і Вермонт він забезпечив собі необхідну кількість голосів, яка дозволить йому висуватися єдиним кандидатом на пост президента США від своєї партії.

Президентські вибори в Сполучених Штатах пройдуть в листопаді.

РБК