В Індонезії через зсув ґрунту загинули понад 30 осіб

Близько 2 тисяч рятувальників, зокрема військовослужбовці, поліцейські, добровольці намагаються дістатися до найвіддаленіших населених пунктів, але роботи ускладнюють завали, що утворилися, а також зруйновані дороги і мости.

За офіційними даними, поранення дістали 15 осіб, стан 11 оцінюється як важкий, понад 500 - евакуйовано в тимчасові пункти прийому біженців. Очевидці розповідають, що викликані зливами потужні грязьові потоки, які почалися в п`ятницю, знесли не менше сотні будинків. Президент країни Джоко Відодо, який прибув на місце трагедії, пообіцяв найближчим часом усім постраждалим надати нове житло.

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