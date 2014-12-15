Росія розсекретила агента ФСБ, що пропрацював у поліції Естонії більше 20 років

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телеканал НТВ, колишній співробітник КаПо Уно Пуусепп з 1996 року передавав ФСБ секрети, що стосуються діяльності спецслужб Естонії, США і НАТО.

У телепрограмі Пуусепп описує, "як куратори з ЦРУ контролюють дії керівництва КаПо, як вербують громадян Росії, залякують і шантажують тих, хто відмовляється від співпраці з естонської розвідкою, МІ5 та ЦРУ".

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Як повідомляє естонський портал DELFI, проти Пуусеппа вже ведеться розслідування за підозрою в державній зраді.