Росія розсекретила агента ФСБ, що пропрацював у поліції Естонії більше 20 років
07:20, 15 грудня 2014Світ
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ФСБ Росії вперше розсекретила свого агента, який близько 20 років працював у естонської поліції безпеки (КаПо) і передавав дані російським спецслужбам.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на телеканал НТВ, колишній співробітник КаПо Уно Пуусепп з 1996 року передавав ФСБ секрети, що стосуються діяльності спецслужб Естонії, США і НАТО.
У телепрограмі Пуусепп описує, "як куратори з ЦРУ контролюють дії керівництва КаПо, як вербують громадян Росії, залякують і шантажують тих, хто відмовляється від співпраці з естонської розвідкою, МІ5 та ЦРУ".
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Як повідомляє естонський портал DELFI, проти Пуусеппа вже ведеться розслідування за підозрою в державній зраді.
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