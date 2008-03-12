У 14 містах Підмосков`я евакуювали школи номер 10

У 14 містах Підмосков`я після повідомлення про замінування були евакуйовані учні і вчителі шкіл під номером 10. Всього евакуація торкнулася більше п`яти тисяч чоловік. Невідомі повідомили про підготовку вибухів в школах номер 10 Балашихи, Долгопрудного, Дубни, Клину, Красногорська, Луховіц, Митіщ, Ногинська, Орехово-Зуєва, Подольська, Раменського, Серпухова, Хімок і Щелково.

Повідомляється, що в митищинській школі евакуація не знадобилася, оскільки цей навчальний заклад оснащений системою відеоспостереження і охороняється співробітниками ПОП. Заняття в решті всіх шкіл номер 10 довелося перервати.

Лента.ру