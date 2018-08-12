У Манчестері невідомий відкрив стрілянину по людях – 10 постраждалих
09:43, 12 серпня 2018Світ
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Незадолго до стрілянини у районі інциденту завершився «Карибський карнавал».
У Британії невідомі відкрили вогонь по людях / Ілюстрація REUTERS
10 осіб госпіталізовано після стрілянини в одному з районів британського Манчестера.
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Як повідомляє BBC, посилаючись на поліцію, постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більшість поранень наразі не становлять загрози для життя.
Відзначається, що незадовго до стрілянини на місці інциденту завершився «Карибський карнавал».
Поліція намагається знайти причетних до атаки осіб. найближчим часом область патрулюватимуть додаткові сили поліції.
У липні повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в центрі Торонто. 14 осіб отримали поранення, одна молода жінка загинула.
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