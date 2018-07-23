Невідомий відкрив стрілянину в центрі Торонто: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

09:23, 23 липня 2018
Світ
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Очевидці стверджують, що чули від 12 до 20 пострілів / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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Про це повідомив в неділю телеканал CTV.

За даними поліції, 14 людей постраждали, одна жінка загинула і ще одна молода дівчина перебуває у важкому стані. Стрілець мертвий.

Інцидент стався в східній частині міста, де розташовано безліч ресторанів, кафе і магазинів. Очевидці стверджують, що чули від 12 до 20 пострілів.

   

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Теги: #Канада#стрілянина