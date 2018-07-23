Невідомий відкрив стрілянину в центрі Торонто: є загиблий, багато поранених (фото, відео)
09:23, 23 липня 2018Світ
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Інцидент стався у східній частині міста, де розміщено багато ресторанів, кафе і магазинів.
Очевидці стверджують, що чули від 12 до 20 пострілів / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette
В результаті стрілянини в одному з житлових районів Торонто 14 осіб отримали поранення, одна молода жінка загинула.
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Про це повідомив в неділю телеканал CTV.
За даними поліції, 14 людей постраждали, одна жінка загинула і ще одна молода дівчина перебуває у важкому стані. Стрілець мертвий.
Інцидент стався в східній частині міста, де розташовано безліч ресторанів, кафе і магазинів. Очевидці стверджують, що чули від 12 до 20 пострілів.
My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r— n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018
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