Невідомий відкрив стрілянину в центрі Торонто: є загиблий, багато поранених (фото, відео)

Інцидент стався у східній частині міста, де розміщено багато ресторанів, кафе і магазинів.

В результаті стрілянини в одному з житлових районів Торонто 14 осіб отримали поранення, одна молода жінка загинула. Читайте такожУ США чоловік відкрив стрілянину в мормонській церкві Про це повідомив в неділю телеканал CTV. За даними поліції, 14 людей постраждали, одна жінка загинула і ще одна молода дівчина перебуває у важкому стані. Стрілець мертвий. Інцидент стався в східній частині міста, де розташовано безліч ресторанів, кафе і магазинів. Очевидці стверджують, що чули від 12 до 20 пострілів. My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018

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