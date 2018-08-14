Обвал мосту в Італії: стало відомо про перших врятованих з-під завалів

15:29, 14 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє італійське агентство ANSA. За інформацією джерела від рятувальників, внаслідок обвалу мосту загинуло декілька осіб.

Під завалами перебувають розчавлені транспортні засоби, в салонах яких є загиблі. Двох осіб вдалося витягнути з-під завалів живими. У річці перебувають декілька вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією британського телеканалу Sky News, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст, внаслідок чого загинули десятки людей.

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Новина в сюжеті: Обвал мосту в Італії
Теги: #Італія#міст#Генуя