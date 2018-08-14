Обвал мосту в Італії: стало відомо про перших врятованих з-під завалів
15:29, 14 серпня 2018Світ
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Під завалами у роздавлених транспортних засобах залишаються загиблі.
Ілюстрація REUTERS
На півночі Італії у місті Генуя з-під завалів автомобільного мосту «Моранді» врятовано двох осіб.
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Про це повідомляє італійське агентство ANSA. За інформацією джерела від рятувальників, внаслідок обвалу мосту загинуло декілька осіб.
Під завалами перебувають розчавлені транспортні засоби, в салонах яких є загиблі. Двох осіб вдалося витягнути з-під завалів живими. У річці перебувають декілька вантажівок.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією британського телеканалу Sky News, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст, внаслідок чого загинули десятки людей.
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