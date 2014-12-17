В Угорщині пройшли багатотисячні антиурядові протести (фоторепортаж)

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Протестувальники також піддали критиці ослаблення демократії, освітню реформу і політику, яка, на їх думку, привела до бідності.

Крім того, враховуючи стрімке падіння рубля, Орбанове загравання з Кремлем вже не видається вигідним, інвестиції та торгівля опинились під питанням.

Мітингувальники скандували "Орбана геть!", "Fidesz - мафія" тощо.

"Я тут, тому що придушення моїх демократичних прав і свобод зачіпає мою гідність" - сказав один з учасників акції, Андреа Рошер.

"Існує внутрішній тиск, дипломатичний тиск плюс внутрішні протиріччя в Fidesz, і уряд явно не в змозі впоратися з цією купою конфліктів ефективно", - зазначив інший мітингувальники, директор центру політичного капіталу Петро Креко.

Читайте такожНевдоволені політикою прокремлівського уряду угорці влаштували масовий протест (відео)За цого словами, наступні вибори мають відбутися в 2018 році, тому мітинги не представляють безпосередньої загрози для Орбана, але якщо відбудеться їх інституалізація, вони можуть стати загрозою.

Незважаючи на те, що організатори декларували мирний протест, без сутичок з поліцією не обішлося. Зокрема, групи мітингувальників намагалися вступити в бійку з поліцією, як повідомляє виданняvalasz.hu, щонайменше одну людину затримали.

Після завершення офіційної частини протестів, мітингувальники не бажали розходитися і направились до парламенту. Поліція взяла будівлю в очеплення і застосувала щодо протестувальників сльозоточивий газ.

За словами організаторів, наступна акція має відбутися 2 січня повідомляє видання Blikk.hu.