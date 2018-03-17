Армія США в 2020 році планує почати випробування роботизованих бойових машин

Перші прототипи наземних роботів і опційно керованих машин повинні бути створені до кінця 2019 року.

Командування Армії США має намір оцінити необхідність у наземних бойових роботах і визначити можливі сценарії використання таких машин.

Про це заявив бригадний генерал Девід Лесперанс, керівник експертної групи з перспективної наземної техніки, повідомляє N+1 з посиланням на Breaking Defense.

За його словами, перші прототипи наземних роботів і опційно керованих машин повинні бути створені до кінця 2019 року, щоб спеціалісти могли приступити до їх випробувань уже в 2020 році.

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У 2015 році Пентагон оприлюднив своє бачення воєнних конфліктів майбутнього. На думку військових, сучасні міста мають тенденцію до швидкого розростання, так що в найближчі пару десятків років більша частина населення планети буде жити в міській межі. Це означає, що військові конфлікти будуть вестися переважно в умовах міської забудови, коли загрози нападу слід очікувати буквально з усіх боків. У війнах майбутнього перестрілки будуть вестися на вулицях, у квартирах будинків, на верхніх поверхах хмарочосів, в підземних приміщеннях.

За оцінкою Армії США, для вуличних боїв потрібні відносно невеликі бойові бронемашини, що за своїми розмірами поступаються сучасним основним бойовим танкам M1 Abrams. Крім того, нові машини повинні бути легшими. Одним із способів зробити бронемашину меншою і легшою не в збиток живучості та вогневій потужності, як вважають військові, є її роботизація. Якщо бойова машина буде роботом, то відпадає необхідність розміщувати всередині її корпусу "жилий" відсік для екіпажу, системи кондиціонування, очищення повітря і багато інших.

Розробкою перспективних концептів наземних роботів, за словами Лесперанса, в даний час займаються кілька американських компаній, в тому числі і ті, що не мають державної оборонної акредитації. Згідно з попереднім планом, після випробувань роботів і опційно керованих машин (керованих екіпажем з кабіни або дистанційно оператором) в 2020 році військові складуть список рекомендацій щодо їх доопрацювання. Вдосконалені прототипи будуть випробовуватися у 2022 році. У 2024 році пройдуть завершальні випробування машин-фіналістів.

За підсумками трьох етапів випробувань фахівці Армії США мають намір визначити завдання, виконання яких можна було б довірити роботизованим бойовим машинам, а також прийняти рішення щодо необхідності такого роду апаратів у складі сухопутних військ.