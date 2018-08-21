Bloomberg: В Україні рок-зірка бавиться з настроями виборців

Невдоволені політиками українці звертають свій погляд на зірок шоу-бізнесу, які поки що багатозначно мовчать.

Українська рок-зірка, чиє ім’я потрапило в політичні рейтинги за рік до президентських виборів, випустила нову пісню, яка натякає, що музикант от-от підтвердить чутки про намір змагатися за найвищу державну посаду.

Найновіша пісня гурту «Океан Ельзи» провокує спекуляції в соціальних мережах про те, що його вокаліст Святослав Вакарчук збирається кинути виклик Петру Порошенку під час голосувань наступного березня, пише Bloomberg.

Текст пісні, який написав сам співак, містить рядки на зразок «скільки нас, тих у кого душа болить, хто прокинувся й не спить у новий час» чи «нам досить недоправди, нас нудить штучний сон».

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Хоча останні опитування кажуть, що у Вакарчука лише 5,7% підтримки, жоден кандидат в Україні не має впевненої переваги над іншими. А попередні дослідження виявили, що у нього непогані шанси на перемогу, якщо він потрапить у другий тур. Втім, усі охочі позмагатися за президентське крісло можуть підтвердити свої наміри до 31 грудня.

Видання нагадує, що Вакарчук вже був депутатом, хоч і не довго. За словами політолога Дмитра Васильєва, не виключено, що музикант збирається повернутися в політику.

«Його пісня говорить, що він хоче працювати із суспільством, і закликає людей бути більш свідомими, коли вони голосують за політиків, бути більш вибагливими», - сказав він.

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Порошенко все ще сподівається здобути другий термін, вказуючи на різні успіхи, серед яких створення антикорупційного суду, отримання 17,5 мільярдів доларів фінансової допомоги і отримання безвізового режиму з Євросоюзом. Але є виправдані причини, чому весь спектр кандидатів має настільки низький рівень підтримки. За чотири роки після другої за десятиліття проєвропейської революції в Україні корупція лишається поширеною, економічне зростання країни невисоке, а війна проти російської агресії триває.

Через зростання невдоволення серед виборців, кандидатури Вакарчука і актора Володимира Зеленського, який теж ще не підтвердив свої політичні амбіції, фігурують в опитуваннях на рівні з політиками з істеблішменту. Сам рок-музикант багатозначно мовчить і відмовляється коментувати значення лірики своєї нової пісні.