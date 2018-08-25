Трамп захотів брати участь у розслідуванні справи про листування Клінтон
Президент США Дональд Трамп заявив, що може підключитися до розслідування справи з електронними листами Хілларі Клінтон, яка була його суперницею на президентських виборах в 2016 році. Про це американський лідер написав у своєму твіттері.
В одному з твітів Трамп наводить дані про те, що ФБР вивчило лише три тисячі з 675 тисяч електронних листів, які були виявлені на комп'ютері чоловіка помічниці Клінтон.
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«Вийшла важлива стаття про те, що ФБР ігнорувало десятки тисяч електронних листів Хілларі, багато з яких дуже погані. Також давалася неправдива інформація про вибори», — написав Трамп.
Трамп підкреслив, що був вивчений, за його даними, лише 1% листів з усієї зламаної пошти, однак він висловив впевненість у тому, що вдасться розібратися. Також він заявив про готовність підключитися до розслідування самому.
«Я впевнений, що скоро ми розберемося до кінця у всій цій корупції. У якийсь момент може знадобитися моя участь!» — додав Трамп.