ФБР влаштовувало витік даних в ЗМІ для обґрунтування стеження - Fox News

У 2016 році подібні методи практикувалися при голові відомства Джеймсі Комі.

Співробітники ФБР надавали журналістам конфіденційну інформацію, щоб на підставі публікацій вимагати дозволу на встановлення стеження за необхідними особами.

Про це заявив в ході закритих слухань спецагент ФБР Джонатан Моффа, передає телеканал Fox News.

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За його словами, в 2016 році подібні методи практикувалися при діючому у той момент голові відомства Джеймсі Комі і його заступнику Ендрю Маккейбі. Зокрема, витоку стосувалися досьє з компрометуючою президента США Дональда Трампа інформацією.

Моффа розповів про це, відповідаючи на питання про запит на встановлення стеження за колишнім радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.

Раніше повідомлялося, що демократи США ФБР заявили про спроби злому баз даних виборців.