У США застрелили поліцейського

За даними USA Today, підозрюваний затриманий, ведеться розслідування, повідомляє Lenta.ru.

Найближчим часом відбудеться спеціальна прес-конференція, на якій будуть оприлюднені подробиці події.

Уточнюється, що після стрілянини в поліцейського, підозрюваний намагався втекти на транспортному засобі.

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20 грудня двоє поліцейських були застрелені в Нью-Йорку. Патрульних Веньцзяня Лю і Рафаеля Рамоса вбили в службовому автомобілі.

У вбивстві підозрюється Ісмаїл Абдулла Брінслі, який, за даними ЗМІ, таким способом хотів помститися за загиблих від рук поліцейських афроамериканців. Брінслі був знайдений недалеко від місця злочину з простреленою головою. Імовірно, він покінчив з собою.