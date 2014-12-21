У США застрелили поліцейського
У місті Тарпон-Спрінгс (штат Флорида) застрелили поліцейського.
За даними USA Today, підозрюваний затриманий, ведеться розслідування, повідомляє Lenta.ru.
Найближчим часом відбудеться спеціальна прес-конференція, на якій будуть оприлюднені подробиці події.
Уточнюється, що після стрілянини в поліцейського, підозрюваний намагався втекти на транспортному засобі.
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20 грудня двоє поліцейських були застрелені в Нью-Йорку. Патрульних Веньцзяня Лю і Рафаеля Рамоса вбили в службовому автомобілі.
У вбивстві підозрюється Ісмаїл Абдулла Брінслі, який, за даними ЗМІ, таким способом хотів помститися за загиблих від рук поліцейських афроамериканців. Брінслі був знайдений недалеко від місця злочину з простреленою головою. Імовірно, він покінчив з собою.