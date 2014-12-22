Санкції проти Росії почали приносити результати - Туск
Завдяки санкціям тональність відносин між ЄС і Росією почала змінюватися, зазначив глава Європейської ради.
Санкції проти Росії вже приносять результати. Вони були введені для того, щоб нагадати РФ про те, що "світ не буде пасивно дивитися на агресивні кроки стосовно України", - сказав голова Європейської ради Дональд Туск. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Польське радіо.
"Це дає результати. Тональність відносин з Росією, відносин ЄС з Росією почала змінюватися. На мій погляд, це сталося головним чином завдяки санкціям. Вони (санкції) почали приносити результати", - зазначив він.
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Глава Європейської ради зазначив, що всі країни ЄС повинні розуміти, що санкції вдаряють також за ним.
"Якщо є бажання схилити Росію до певних дій за допомогою санкцій, це пов'язано з жертвами. Я думаю, що ці жертви не можуть бути надмірними, вони не повинні перевищувати можливості Європи, однак ми повинні нагадати Росії, що не можна так поводитися", - сказав Туск.