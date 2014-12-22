Санкції проти Росії почали приносити результати - Туск

Санкції проти Росії вже приносять результати. Вони були введені для того, щоб нагадати РФ про те, що "світ не буде пасивно дивитися на агресивні кроки стосовно України", - сказав голова Європейської ради Дональд Туск. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Польське радіо.

"Це дає результати. Тональність відносин з Росією, відносин ЄС з Росією почала змінюватися. На мій погляд, це сталося головним чином завдяки санкціям. Вони (санкції) почали приносити результати", - зазначив він.

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Глава Європейської ради зазначив, що всі країни ЄС повинні розуміти, що санкції вдаряють також за ним.

"Якщо є бажання схилити Росію до певних дій за допомогою санкцій, це пов'язано з жертвами. Я думаю, що ці жертви не можуть бути надмірними, вони не повинні перевищувати можливості Європи, однак ми повинні нагадати Росії, що не можна так поводитися", - сказав Туск.