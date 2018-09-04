У Японії найстарішому подружжю у світі на двох виповнилось 208 років (фото, відео)
19:19, 04 вересня 2018Світ
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Разом подружжя прожило вже понад вісім десятиліть.
Найстарішому подружжю у світі на двох виповнилось 208 років.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Сьогодні чоловік та дружина з Японії, яким на двох 208 років, отримали сертифікат про рекорд.
Разом подружжя вже понад вісім десятиліть.
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