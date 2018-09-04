этот материал доступен на русском

У Японії найстарішому подружжю у світі на двох виповнилось 208 років (фото, відео)

19:19, 04 вересня 2018
Світ
608 0

Найстарішому подружжю у світі на двох виповнилось 208 років.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожДовкола розлучення найкрасивішої пари Голлівуду спалахнув новий скандал (відео)

Сьогодні чоловік та дружина з Японії, яким на двох 208 років, отримали сертифікат про рекорд.

Разом подружжя вже понад вісім десятиліть. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Японія