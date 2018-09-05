У РФ прокоментували оприлюднення імен росіян, підозрюваних в отруєнні Скрипалів

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва закликає Лондон перейти від "публічних звинувачень" до "практичної взаємодії".

Озвучені британськими офіційними особами імена підозрюваних в отруєнні Скрипалів у Солсбері "ні про що не говорять".

Про це заявила журналістам у середу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

"У ЗМІ з'явилися заяви британських офіційних осіб щодо підозрюваних у справі Солсбері та Еймсбері. Робиться ув'язка з Росією. Опубліковані в ЗМІ імена, як і фотографії, нам на про що не говорять", - зазначила вона.

Читайте такожБританія не буде просити екстрадиції підозрюваних в отруєнні Скрипалів росіян

"Знову закликаємо британську сторону перейти від публічних звинувачень і інформаційних маніпуляцій до практичної взаємодії по лінії правоохоронних органів", - додала Захарова.

Як повідомили ЗМІ 5 вересня, в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Нагадаємо, Скрипалів виявили непритомними на лавці біля торгового центру в британському місті Солсбері на початку березня. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", виробленою у СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. В 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.