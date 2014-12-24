Бойовики "Ісламської держави" заявили про збитий літак у Сирії
12:30, 24 грудня 2014Світ
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Бойовики угруповання "Ісламська держава" заявляють, що збили військовий літак у сирійській провінції Ракка на півночі країни.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на арабські ЗМІ.
У той же час, за інформацією агентства Рейтер, збитий літак впав у річку, а льотчик-йорданець вижив і був захоплений бойовиками.
В інтернеті з'явилися фотографії, на яких, за словами представників ІД, зображений захоплений йорданський льотчик.
Читайте такожУ Сирії авіаударом знищений шкільний автобус з дітьмиПоки немає офіційного підтвердження інформації про те, що бойовикам в Сирії вдалося збити літак.
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