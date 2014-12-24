Бойовики "Ісламської держави" заявили про збитий літак у Сирії

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на арабські ЗМІ.

У той же час, за інформацією агентства Рейтер, збитий літак впав у річку, а льотчик-йорданець вижив і був захоплений бойовиками.

В інтернеті з'явилися фотографії, на яких, за словами представників ІД, зображений захоплений йорданський льотчик.

Читайте такожУ Сирії авіаударом знищений шкільний автобус з дітьмиПоки немає офіційного підтвердження інформації про те, що бойовикам в Сирії вдалося збити літак.