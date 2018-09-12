Business Insider: «Аль-Каїді» вдалось роками воювати зі США завдяки здатності укладати союзи

Це підривало всі жорсткі антитерористичні зусилля американської армії.

17 років тому терористи «Аль-Каїди» влаштували найбільш нищівний теракт за всю історію. Реакція армії США теж була безпрецедентною.

Третина лідерів терористичної організації були вбиті чи схоплені у перший же рік. «Аль-Каїда» втратила безпечну гавань у Афганістані, а заразом усю свою інфраструктуру в країні. Її ватажки, яким вдалося уціліти, були змушені тікати і переховуватися. Та все одно США знадобилося цілих 10 років, щоб вбити засновника терористичної групи Усаму бін Ладена.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що з 2014 року «Аль-Каїда» втратила статус найбільш грізного угруповання світу. Її затьмарив її союзник з Іраку, який тепер називає себе «Ісламською державою».

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Іншими словами, «Аль-Каїда» не повинна була протриматися аж 17 років після терактів 11 вересня 2001 року. Але їй все ж це вдалося. Чому? Видання пише, що успіх організації криється в її неординарній здатності укладати союзи і підтримувати їх досить довго всупереч тиску.

Надзвичайно важливо розуміти суть таких зв’язків, тому що, утворивши альянси, терористи стають більш небезпечними, можуть протриматися довше і проявляють більшу цікавість до зброї масового знищення. Хоча терористичне партнерство тягне за собою масу проблем, а розірвання всіх зв’язків «Аль-Каїди» було метою США більш ніж десять років, факт в тому, що всі ці антитерористичні заходи провалилися.

Саме союзники допомогли «Аль-Каїді» вижити одразу ж після терактів 11 вересня 2001 року. Афганський «Талібан» виступив на боці угруповання, відмовившись видати Бін Ладена. Через це США пішли на військове вторгнення в центральноазіатську країну. Однак, після втечі в Пакистан «Аль-Каїда» змогла звернутися до своїх місцевих союзників, щоб сховати своїх лідерів і оперативників. Потім її бойовики вирішили покарати пакистанський уряд за капітуляцію перед Вашингтоном, який вимагав почати переслідування членів терористичної організації.

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Саме укладання союзів з іншими групами бойовиків дозволило «Аль-Каїді» продовжити терор. В жовтні 2002 року, приміром, пов’язана з нею терористична група у Південній Азії під назвою «Джема-Ісламія» жорстоко відсвяткувала річницю 11 вересня, підірвавши бар і нічний клуб на Балі, вбивши понад 200 людей.

Поглинаючи інші групи бойовиків, «Аль-Каїда» змогла вижити. Здобувши престиж після масштабної атаки 11 вересня, вона змогла переконати інші подібні собі групи присягнути на вірність Бін Ладену і перейменуватися на «Аль-Каїда». Одним із перших таких союзів був укладений у Іраку в 2004 році з йорданським джихадистом Абу Мусабом аль-Заркаві. Використовуючи свій авторитет, здобутий завдяки ролі в боях на іракській території, Заркаві допоміг «Аль-Каїді» створити великий філіал під назвою «Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба». Пізніше схожим чином організація змогла розширитися на Ємен і Саудівську Аравію. Всі ці союзи допомогли їй охопити весь Близький Схід і проектувати силу всупереч війні з тероризмом, яку оголосили США.