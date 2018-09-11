У США згадують жертв терактів 11 вересня (фото, відео)

Тоді загинуло майже три тисячі осіб. І без малого шість тисяч отримали поранення.

11 вересня - 17 річниця трагедії у Нью-Йорку - найбільшої терористичної атаки в історії людства.

Тоді загинуло майже три тисячі осіб. І без малого шість тисяч отримали поранення.

В той день 2001 року терористи Аль-Каїди захопили чотири пасажирські лайнери. І все це відбувалося в прямому ефірі сотень телеканалів.

У день трагедії журналіст Марк Лаганги зняв моторошні кадри. Півгодинне оновлене відео, повну версію якого опублікували в Мережі трохи більше тижня тому. Свій репортаж Лаганги зробив у перші хвилини після попадання літаків у вежі і тепер люди на власні очі можуть побачити, який вигляд мало те пекло зсередини.

Буквально в останні секунди Лаганзі вдалося покинути вежу перед тим, як вона впала. Здавалося, що потужна хвиля пилу поховає журналіста живцем. І через мить він підвівся, протер об'єктив від бруду і підбіг до чоловіка, якому так само пощастило вчасно вийти з хмарочоса.