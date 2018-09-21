Лондон створить кібер-війська для протидії Москві (відео)

Зазначається, що на фінансування кібервійськ Лондон виділить 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Великобританія у відповідь на російську загрозу створить кібервійська, у яких працюватимуть 2 тисячі людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Новий вид британських військ буде орієнтовано на наступні операції. Працюватимуть у підрозділі дві тисячі людей, серед яких спеціалісти центру урядового зв'язку, військові та контрактники.

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Британські ЗМІ повідомляють, що на фінансування кібервійськ Лондон виділить 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Британія неодноразово відзначала ворожу кіберактивність як один із елементів арсеналу Кремля.