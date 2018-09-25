Парламент Норвегії перевірили на наявність "жучків" після затримання російського шпигуна

В аеропорту Осло за підозрою в шпигунстві було затримано співробітника апарату російської Ради Федерації Михайла Бочкарьова.

Співробітники органів безпеки Норвегії обшукали будівлю парламенту країни на предмет наявності прослуховуючих пристроїв після того, як в аеропорту Осло за підозрою в шпигунстві було затримано росіянина Михайла Бочкарьова.

Про це служба безпеки поліції Норвегії PST повідомила норвезькій інтернет-газеті Aldrimer.no, передає dw.com.

За її даними, спецслужби також повинні перевірити, чи не намагався росіянин зламати мобільні телефони депутатів або інших учасників семінару.

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Як передало агентство РБК з посиланням на власні джерела, Бочкарьов - радник в області інфотехнологій, він відповідав за роботу сайту верхньої палати парламенту РФ.

Конференція в стортингу (парламенті Норвегії) була присвячена, зокрема, проблем цифрових технологій.

Михайла Бочкарьова підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності, затримання пов'язане з тим, що він відвідував семінар з цифрових технологій, який проходив в будівлі парламенту Норвегії 20-21 вересня за участю чиновників законодавчих зборів 34 країн.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Осло затримали 51-річного росіянина у зв'язку з підозрою в тому, що він проводив незаконну шпигунську діяльність під час міжнародного семінару в парламенті Норвегії.