У Норвегії спіймали шпигуна з Росії

Громадянина Росії затримали на летовищі в Осло і арештували. Перебування під вартою дозволить запобігти можливому знищенню доказів у справі.

В Осло затримали 51-річного росіянина у зв’язку з підозрою, що він проводив «незаконну шпигунську діяльність» під час міжнародного семінару у парламенті Норвегії.

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За інформацією норвезької поліції, чоловіку загрожує за це до трьох років позбавлення волі, передає Польське радіо. Громадянина Росії затримали на летовищі в Осло і арештували. Перебування під вартою дозволить запобігти можливому знищенню доказів у справі.

Незаконні дії росіянин здійснював під час міжнародного семінару, присвяченого цифровим технологіям і кібербезпеці, що відбувся минулого четверга та п’ятниці у парламенті Норвегії. За даними місцевих ЗМІ, поведінка чоловіка на конференції викликала підозри, у зв’язку з чим справою зацікавилася норвезька розвідка.

Міністерство закордонних справ Росії та посольство РФ в Норвегії підтвердили інформацію про затримання російського громадянина.

Норвезьке видання Verdens Gang навело слова адвоката норвежця, екс-співробітника Прикордонної служби у місті Кіркенес на півночі країни, якого арештували в Росії через нібито шпигунську діяльність. Як повідомив адвокат, його клієнт сподівається, що тепер Норвегія та Росія зможуть здійснити обмін.