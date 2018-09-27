Прем'єр Британії звинуватила Росію в безцеремонному порушенні міжнародних норм

Мей звинуватила Росію в захопленні суверенних територій та в застосуванні хімічної зброї на території Великоъ Британії.

Прем'єр Великоъ Британії Тереза Мей звинуватила Росію в "безцеремонному" порушенні низки міжнародних норм.

Про це Мей заявила в середу, 26 вересня, виступаючи в Нью-Йорку на 73-й сесії Генасамблеї ООН, передає dw.com.

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Зокрема, Мей звинуватила Росію в захопленні суверенних територій, а крім цього і в застосуванні хімічної зброї на території Великої Британії.

Отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері, відповідальність за яке прем'єр поклала на російські спецслужби, вона назвала "огидним".

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ опублікували інформацію щодо справжнього імені одного з підозрюваних в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері. Підозрюваний, раніше відомий як Руслан Боширов, виявився полковником російської розвідки Анатолієм Чепігою.