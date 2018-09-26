Миротворча місія ООН має унеможливити закріплення позицій агресора на Донбасі - Порошенко

Україна розраховує на поступ у розміщенні миротворчих сил ООН, яка принесе мир на територію України.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що миротворча місія Організації Об'єднаних Націй, рішення щодо якої повинно прийматися Радою безпеки ООН, має унеможливити закріплення позицій Росії як агресора на Донбасі.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу Організації у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу", - наголосив президент.

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"Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме поверненню миру на українську землю. А не тієї, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі", - заявив Попршенко.

"Ми серйозно розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання", - констатував глава держави.

"Врешті-решт, чітко у відповідності до теми наших сьогоднішніх Загальних дебатів «Зробити ООН корисною для всіх людей», саме за допомогою погодженої Радою Безпеки миротворчої місії, ООН може врятувати численні життя людей та запобігти їх подальшим стражданням", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Петро Порошенко в ході виступу під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що розгортання багатонаціональної миротворчої операції з повноцінним мандатом ООН із єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу.