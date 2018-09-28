Голова МЗС Німеччини закликав реформувати Раду Безпеки ООН

З січня 2019 року Німеччина на два роки стане одним із десяти непостійних членів Радбезу.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за невідкладне посилення ООН і за реформу її найважливішого органу - Ради Безпеки.

Виступаючи на Генасамблеї ООН у п'ятницю, 28 вересня, Маас звернув увагу світової громадськості на те, що з 1945 року Радбез майже не змінився, хоча кількість населення на планеті потроїлася, а кількість членів ООН зросла майже в чотири рази, пише Deutsche Welle.

"Нам варто було б припинити бігати по колу і нарешті почати реальні переговори про реформу - так, як того давно бажає переважна більшість країн-членів", - зазначив Маас.

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Маас також непрямо відповів на заяви "проти ідеології глобалізму", висловлені на початку сесії президентом США Дональдом Трампом, який казав, що "Америка не здасть свій суверенітет".

"Немає ніякої суперечності між мультилатералізмом і суверенітетом. Навпаки: у світі, який стоїть перед величезними глобальними проблемами, суверенітет взагалі можна зберегти лише через співпрацю", - заявив Маас.

З січня 2019 року Німеччина на два роки стане одним із десяти непостійних членів Радбезу. П'ять постійних членів - США, Росія, Китай, Великобританія і Франція - мають право ветувати будь-які рішення Радбезу. Росія вже неодноразово блокувала рішення, щодо яких західні члени Радбезу мали згоду. Німеччина, Японія, Індія та Бразилія впродовж багатьох років прагнуть здобуття постійного членства в Радбезі.