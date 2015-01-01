Сербія очолила ОБСЄ, пріоритет - виконання Мінських домовленостей

Сербія визначає врегулювання ситуації в Україні на основі Мінських домовленостей про припинення вогню пріорітетом свого головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2015 році.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ з посиланням на заяву першого віце-прем’єр-міністра, міністра закордонних справ Сербії Івіци Дачича.

"Деескалація ситуації в Україні на основі угоди про припинення вогню, якої дотримуватимуться всі сторони, буде пріорітетом Сербії, оскільки вона бере на себе головування в ОБСЄ в 2015 році", - наголосив сьогодні в Белграді Дачич.

При цьому зазначається, що Сербія представить пріорітети свого головування перед Постійною радою ОБСЄ 15 січня у Відні (Австрія).

За словами Дачича, для Сербії, яка приймає головування в організації в рік, коли буде відзначатися 40-річчя ухвалення Гельсинського заключного акту, це головування буде складним викликом та можливістю використати політичну волю в досягненні цілей ОБСЄ, особливо щодо триваючої кризи в Україні.

"Ми маємо намір докласти всіх наших зусиль для пошуку політичного вирішення поточних проблем", - наголосив Дачич.

Окрім того, Сербія визначає для себе пріорітетними завданнями подолання затяжних конфліктів і готова запропонувати власний досвід, оскільки сама подолала конфліктну ситуацію та перейшла до розвитку демократії.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році в ОБСЄ головувала Швейцарія.

Швейцарія з нагоди завершення головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що криза в Україні - одна з найважчих криз після завершення «холодної війни».

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Сербія вирішила під час свого головування в ОБСЄ у 2015 році залишити посла Хайді Тальявіні спеціальним представником організації у контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.