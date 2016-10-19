Суд визнав отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу борцями за незалежність України

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у Facebook.

«У вівторок, 18 жовтня 2016 року, за заявою прокурора Київської області, рішенням апеляційного суду Київської області реабілітовано отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу - Іларіона Завгороднього (Загороднього), Мефодія Голик-Залізняка, Юрія Дроботковського (він же Чернота), командира 2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії Кость Здобудь-Воля, Івана Ляшенка та інших, які брали участь у визвольній боротьбі початку ХХ століття за утвердження української державності, історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету», - написав Луценко.

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Він нагадав, що відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», повстанські та партизанські загони Холодноярської республіки визнані борцями за незалежність України у ХХ столітті.

За даними генпрокурора, встановлено, що вироком Київського губернського Революційного трибуналу надзвичайної сесії від 2 лютого 1923 року Завгороднього (Загороднього), Голик-Залізняка, Дроботковського, командира 2-го Синього полку 1-ї Синьої дивізії Здобудь-Воля, Ляшенка та інших засуджено за ст. 58 Кримінального кодексу УРСР до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією майна.

«Вивченням архівної кримінальної справи установлено, що винуватість вказаних осіб у вчиненні злочину підтверджується лише частково визнавальними показаннями засуджених. Інші докази, які б підтверджували їх винуватість у вчиненні інкримінованого їм злочину, в матеріалах кримінальної справи відсутні, що суперечить ст. 2 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»», - наголосив Луценко.

Він зауважив, що Кримінальний кодекс УРСР, за яким засуджено учасників повстанських та партизанських загонів, набув чинності після вчинення ними інкримінованого злочину.

«Таким чином, вироком від 02.02.1923 Іларіона Завгороднього (Загороднього) та інших засуджено за законом, який не діяв на час вчинення останніми діянь», - додав генпрокурор.

У 1917-1922 роках в урочищі Холодний Яр Черкаської області діяли повстанські загони, метою боротьби яких було створення незалежної України. Також у 1918-1923 роках у координації дій із Холодноярською республікою існувала республіка Чорного Лісу (Кіровоградська область).