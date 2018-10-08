В ОБСЄ шоковані жорстоким вбивством болгарської журналістки

Вікторія Марінова була вбита 6 жовтня після жорсткого побиття і зґвалтування.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір прокоментував жорстоке вбивство журналістки Вікторії Марінової в Болгарії.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"Я шокований жахливим вбивством журналістки-розслідувача Вікторії Марінової в Болгарії. Я буду ретельно стежити за відкритим владою розслідуванням. Я закликаю владу до якнайшвидшого встановлення та притягнення до відповідальності тих, хто це скоїв, як і встановити, чи була ця атака пов'язана з її (журналістки – ред.) роботою", - заявив Дезір.

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Він відзначив тенденцію посилення нападів на жінок-журналістів.

Як відомо, у болгарському місті Русе вбили адміністративного директора і провідну регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка розслідувала махінації з коштами фондів ЄС.