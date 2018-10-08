В ОБСЄ шоковані жорстоким вбивством болгарської журналістки
08:43, 08 жовтня 2018Світ
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Вікторія Марінова була вбита 6 жовтня після жорсткого побиття і зґвалтування.
У Болгарії жорстоко вбили журналістку, разоблачавшую розкрадання коштів ЄС / фото УНІАН
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір прокоментував жорстоке вбивство журналістки Вікторії Марінової в Болгарії.
Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.
"Я шокований жахливим вбивством журналістки-розслідувача Вікторії Марінової в Болгарії. Я буду ретельно стежити за відкритим владою розслідуванням. Я закликаю владу до якнайшвидшого встановлення та притягнення до відповідальності тих, хто це скоїв, як і встановити, чи була ця атака пов'язана з її (журналістки – ред.) роботою", - заявив Дезір.
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Він відзначив тенденцію посилення нападів на жінок-журналістів.
Як відомо, у болгарському місті Русе вбили адміністративного директора і провідну регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка розслідувала махінації з коштами фондів ЄС.
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