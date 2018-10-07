У Болгарії жорстоко вбили журналістку, що викривала розкрадання коштів ЄС

Жінка викривала фінансові махінації, до яких можуть бути причетні люди з найвищого керівництва держави.

У болгарському місті Русе вбили адміністративного директора та ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, що розслідувала махінації з коштами фондів ЄС.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на болгарський телеканал NOVA TV.

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Як повідомив заступник голови поліції Іліан Єнчев, тіло 30-річної жінки виявив місцевий мешканець у зеленій зоні поблизу Дунаю. Речі жертви було знайдено за кілька метрів від тіла. Неподалік був також припаркований її автомобіль.

Смерть жінки, як повідомляється, настала в результаті удару в голову та задушення. Місцеві криміналісти стверджують, що не пам’ятають у Русе настільки жорстокого вбивства.

Поліція наразі відпрацьовує декілька версій щодо причин злочину. Одна з них – вбивство через професійну діяльність Марінової.

Зазначається, що останньою темою, над якою працювала журналістка, був так званий GPGate – скандал навколо розкрадання коштів з фондів ЄС.

Мова йде, серед іншого, про фінансовані ЄС проекти будівництва об’єктів інфраструктури, на яких заробляли кошти консалтингові фірми. Компанія GP Group була однією з таких фірм, і на прикладі її документації було викрито схему розкрадання коштів.

За даними розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з найвищого керівництва держави, включно з прем’єром Бойко Борисовим. У розслідуванні також фігурує ім’я голови болгарської "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.

Канал TVN, де працювала Марінова, був єдиним у країні каналом, який висвітлював цей скандал. У Болгарії ним також займався вебсайт журналістських розслідувань Bivol.

Розслідування велося в рамках фінансованого Євросоюзом проекту журналістських розслідувань щодо шахрайства з коштами ЄС у Болгарії і Румунії. Його результати планувалося передати в Управління ЄС з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і його уряд пішли у відставку на тлі скандалу в зв'язку з убивством місцевого журналіста Яна Куціака і його нареченої.

Тіла журналіста та його нареченої Мартіни Кушнірової були знайдені в кінці лютого. Перед смертю журналіст розслідував діяльність італійської мафіозної організації Ндрангета в Словаччині, а також її можливі зв'язки з місцевими політиками.