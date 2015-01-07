КНДР збільшила чисельність своїх «кібер-військ» до 6 тисяч

03:01, 07 січня 2015
Світ
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Північна Корея збільшила чисельність своїх "кібер-військ" до 6 тисяч осіб.

REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї. Мета цих військ викликати "фізичний та психологічний параліч" на Півдні, повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейських військових.

Кібер-війська КНДР можуть бути застосовані для пошкодження центрів військових операцій і національних інфраструктур, говориться в повідомленні міністерства оборони Південної Кореї.

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Протягом багатьох років Північна Корея вкладала свої ресурси в структуру під назвою «Бюро-121», призначену для кібервійни, і керовану Військовим шпигунським агентством, а також укомплектовану деякими з найбільш талановитих комп'ютерних експертів в КНДР.

Нові цифри, розкриті в доповіді, були оприлюднені після того, як США - головний союзник Південної Кореї, ввели нові санкції відносно Північної Кореї за кібератаки на Sony Pictures Entertainment. Пхеньян заперечує свою причетність до нападу.

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