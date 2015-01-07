У США чоловік відкрив стрілянину в лікарні

В американському штаті Техас чоловік відкрив стрілянину в госпіталі для військових William Beaumont Army Medical Center в місті Ель-Пасо, повідомляють РИА Новости з посиланням на американські ЗМІ.

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Після інциденту місцева поліція разом з військовими почала пошуки «стрілка» - госпіталь оточили, а дороги в місті перекрили. Але пізніше з'ясувалося, що зловмисник, застрелився.

За інформацією місцевого видання El Paso Times, в результаті інциденту був поранений один з лікарів медичного закладу, і стрілянина сталася не в госпіталі для військових William Beaumont Army Medical Center, а в місцевій лікарні, що відноситься до Міністерства у справах ветеранів США. Розслідування інциденту триває.

У свою чергу CNN повідомляє про двох поранених.