У Техаській лікарні батько пацієнта захопив заручників - ЗМІ
04:00, 11 січня 2015Світ
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За даними поліції, у злочинця може бути при собі зброя.
REUTERS
Невідомий чоловік, який захопив у суботу не менше двох заручників у одній з лікарень в американському містечку Томбол (штат Техас), є батьком пацієнта, який нещодавно був відключений від апарату життєзабезпечення.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними поліції, у злочинця може бути при собі зброя. Чоловік утримує заручників на другому поверсі лікарні у відділенні реанімації.
Читайте такожУ США чоловік відкрив стрілянину в лікарніНа місце події прибули наряди поліції. Прилеглі до лікарні вулиці перекрито.
Томбол, населення якого становить близько 10 тис. чоловік, знаходиться у 50 км на північний захід від Х'юстона.
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