У Техаській лікарні батько пацієнта захопив заручників - ЗМІ

Невідомий чоловік, який захопив у суботу не менше двох заручників у одній з лікарень в американському містечку Томбол (штат Техас), є батьком пацієнта, який нещодавно був відключений від апарату життєзабезпечення.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними поліції, у злочинця може бути при собі зброя. Чоловік утримує заручників на другому поверсі лікарні у відділенні реанімації.

Читайте такожУ США чоловік відкрив стрілянину в лікарніНа місце події прибули наряди поліції. Прилеглі до лікарні вулиці перекрито.

Томбол, населення якого становить близько 10 тис. чоловік, знаходиться у 50 км на північний захід від Х'юстона.