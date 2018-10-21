У Канаді екстрено сів літак через тріщину на лобовому склі
02:37, 21 жовтня 2018Світ
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На борту літака перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу.
Ілюстрація / REUTERS
Літак авіакомпанії Icelandair здійснив у ніч на суботу екстрену посадку в аеропорту в канадської провінції Квебек після того, як на лобовому склі була знайдена 20-сантиметрова тріщина.
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Про це повідомляє телеканал CTV News. За даними телеканалу, літак, на борту якого перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу, вилетів з Орландо (американський штат Флорида) у столицю Ісландії Рейк'явік. Ніхто не постраждав.
Раніше потужна турбулентність покалічила 15 пасажирів аргентинського літака.
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