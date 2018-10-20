"Пекельний рейс": потужна турбулентність покалічила 15 пасажирів аргентинського літака (відео)
07:09, 20 жовтня 2018Новини туризму
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Під час турбулентності літак трясло так, що в салоні переверталися візки з їжею, а пасажири отримали травми.
Потужна турбулентність покалічила 15-х пасажирів аргентинського літака. Лайнер з майже з двома сотнями пасажирів, прямував з Маямі в Буенос-Айрес, коли потрапив у зону негоди, йдеться в сюжеті ТСН.
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Під час турбулентності літак трясло так, що в салоні переверталися візки з їжею, а пасажири отримали травми.
На відео, знятому людьми на борту, видно, як один з них тримає закривавлену хустку. Як тільки літак приземлився, свідки поділилися відео польоту в соцмережах, охрестивши політ "рейсом з пекла".
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