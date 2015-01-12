Франція посилює безпеку єврейських шкіл

Як заявив міністр оборони Франції Бернар Казнев, солдати також будуть розміщені як підкріплення. Він сказав про це під час виступу перед батьками учнів в єврейській школі в Парижі. Всього у Франції налічується 700 єврейських шкіл, повідомляє радіо "Свобода".

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Четверо з 17 жертв нападів бойовиків у Парижі минулого тижня загинули в супермаркеті кошерних продуктів, де 9 січня озброєний нападник захопив заручників.

Президент Франції Франсуа Олланд назвав цей напад «жахливим актом антисемітизму».

Як повідомляв УНІАН, 7 січня троє нападників убили 12 людей, із них 8 журналістів, у редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo в Парижі, вигукуючи ісламістські гасла й заявляючи, що це «помста за пророка», Видання раніше кілька разів публікувало карикатури на пророка Мухаммеда, висміюючи ісламістів. 8 січня інший нападник вбив у Парижі жінку-поліцейського.