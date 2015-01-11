"Найрозшукуваніша" у зв'язку з терактами жінка Франції втекла до Сирії - ЗМІ

Підозрювана у причетності до терактів, які сталися на території Франції у минулі дні, Хаят Бумеддьєн, перетинала кордон між Туреччиною і Сирією 8 січня.

Як пише РИА Новости, про це в суботу повідомила радіостанція RTL.

За даними радіостанції, 2 січня дівчина забронювала квиток на літак за маршрутом Мадрид-Стамбул.

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