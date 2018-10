У Нью-Йорку через "підозрілий пристрій" евакуювали офіс CNN (відео)

У нью-йоркському Тайм-Уорнер-Центрі, де розташовується офіс CNN, знайшли підозрілий пристрій.

З метою безпеки співробітників офісу евакуювали.

Як повідомляє CNN в Twitter, поліція Нью-Йорка реагує на інцидент.

JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIEpic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf