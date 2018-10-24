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У Нью-Йорку через "підозрілий пристрій" евакуювали офіс CNN (відео)

17:40, 24 жовтня 2018
Світ
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Поліція Нью-Йорка перевіряє підозрілий пристрій, знайдений у будівлі офісу CNN / Ілюстрація REUTERS

З метою безпеки співробітників офісу евакуювали.

Як повідомляє CNN в Twitter, поліція Нью-Йорка реагує на інцидент. 

Раніше повідомлялося, що в будинку Хілларі та Біла Клінтонів у передмісті Нью-Йорка, а також в офісі колишнього президента США Барака Обами у Вашингтоні знайшли бомби.

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Теги: #США#Нью-Йорк