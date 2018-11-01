World Vegan Day: хто такі "вегани" та від чого вони відмовляються (відео)

Щороку 1 листопада у світі відзначають День вегана.

Слово "веган" з'явилося завдяки Дональду Вотсону. Поняття "веган" Вотсон утворив, об'єднавши три перші і дві останні літери слова vegetarian.

Вегани - суворі вегетаріанці, вони повністю виключають зі свого харчування продукти тваринного походження.

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Тобто вони відмовляються не тільки від м'яса і риби, але також від молока, яєць і меду. Вегани не носять одяг зі шкіри та хутра і не користуються продуктами, тестованими на тваринах. Для них головне - не бути причетними до вбивства тварин.

Анджеліна Джолі, Памела Андерсон, Пол Маккартні та Мадонна – ці відомі на весь світ зірки – вегани.

Однак у медиків свої погляди на веганство. Вони запевняють, що повна відмова від м'яса і молочних продуктів може серйозно нашкодити здоров'ю людини. А ось посидіти на "веганській" дієті 1-2 тижні буде корисно для організму.